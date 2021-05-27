Воронежская область направила 7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом с начала пандемии

ВОРОНЕЖ, 27 мая. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей направила Воронежская область на борьбу с последствиями коронавируса с начала пандемии. Об этом сообщил в четверг глава региона Александр Гусев, выступая перед депутатами Воронежской облдумы с результатами деятельности областного правительства за 2020 год.

"В целом на борьбу с пандемией было направлено 7 млрд рублей. Из них 2,7 млрд выделено на стимулирующие выплаты медикам. Тем категориям, которые не вошли в федеральный перечень, доплаты производились из областного бюджета", - пояснил Гусев. Сегодня по числу вылечившихся от коронавируса регион находится на седьмом месте в России.

Глава региона выразил благодарность депутатам Воронежской облдумы за оперативную разработку мер по преодолению экономических последствий пандемии. Приоритетную поддержку получили семьи с детьми, граждане, потерявшие работу, а также предприятия из перечня пострадавших отраслей. В свою очередь, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов отметил, что область в целом достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией, и сейчас уверенно восстанавливает свои позиции.

"Благодаря беспрецедентной поддержке федеральных властей, совместным усилиям региональной исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а самое главное - благодаря жителям Воронежской области, их труду, высокой сознательности и ответственности - область в целом достойно прошла пик кризиса, связанного с пандемией. И сейчас уверенно восстанавливает свой потенциал, а по каким-то направлениям даже опережает ранее достигнутые показатели", - добавил Нетесов.

