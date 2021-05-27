Челябинская область запустила программу адаптации людей с ментальными особенностями

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Челябинская область запустила программу подготовки к самостоятельной жизни людей с ментальными особенностями. Проект поддержала "Русская медная компания", которая предоставит на его реализацию 31 млн рублей, говорится в сообщении на сайте госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

Инициатива является проектом социального воздействия - новой формой социальной работы, которая реализуется в стране с подачи госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Заказчиком проекта выступает правительство Челябинской области. Проект поддержала "Русская медная компания", которая предоставит на его реализацию 31 млн рублей. Средства пойдут на предоставление жилья и обеспечение социальных работников, сопровождающих людей с ментальными расстройствами. Впервые данный проект реализуется с привлечением средств коммерческой организации", - говорится в сообщении.

Цель - помочь гражданам с ментальными особенностями стать полноценными членами общества. "В течение двух ближайших лет специалисты будут помогать 24 жителям области освоить новую профессию, найти работу и повысить качество жизни. Главная задача сделать так, чтобы они больше не возвращались в психоневрологические интернаты. Восемь человек будут обучаться на дому, в кругу их семей, а остальных 16, которые сейчас находятся в интернатах, поселят группами в специально отобранных квартирах, новые знания люди с ограниченными возможностями будут получать в созданных для этого мастерских", - уточняет пресс-служба.

"В проекте Челябинской области впервые мы видим деньги частных инвесторов. Ранее это были деньги госкомпаний. Если 75% участников данного проекта не вернутся или не будут направлены в психоневрологические интернаты, уже в течение трех лет после завершения проекта экономия средств областного бюджета составит более 15,5 млн рублей. Дополнительный экономический эффект будет складываться также в результате трудоустройства участников проекта в виде налоговых отчислений в бюджет", - цитирует пресс-служба заместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления Светлану Ячевскую.

По данным пресс-службы, ВЭБ.РФ будет выступать в качестве оператора, помогая сторонам на всех этапах реализации задуманного. Это уже второй проект по сопровождаемому проживанию инвалидов, первый реализуется в Якутии с апреля этого года. Проект социального воздействия представляет собой соглашение между государством и бизнесом, который финансирует какую-либо социальную инициативу, тем самым обеспечивая его старт, поэтому, если удастся добиться заранее определенных результатов, то бизнесу вернут вложенные средства в виде гранта из бюджета.