Житель Коми посвятил восхождение на Эверест 100-летию региона

СЫКТЫВКАР, 27 мая. /ТАСС/. Сыктывкарец Георгий Шулепов покорил Эверест (Джомолунгму, 8 849 м) и посвятил свое восхождение 100-летию Республики Коми, которое отмечается в этом году. Об этом он сказал в видеообращении к землякам, которое записал на вершине.

"Дорогие земляки! Сегодня, 23 мая 2021 года, я нахожусь на высочайшей вершине мира - Эверест. Это восхождение я посвящаю 100-летию нашей республики. Процветания ей! А вам, дорогие, успехов, здоровья, благополучия. И семьям вашим. Удачи во всем! Берегите себя", - сказал сыктывкарец, периодически дыша через кислородную маску. Видеообращение размещено в региональных СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах.

В апреле альпинист Шулепов отмечал в социальных сетях и Telegram-каналах, что собирается на восхождение и планирует покорить Эверест в этом году в честь 100-летия Коми.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику. В рамках празднования 100-летия запланированы масштабные Дни культуры Коми Москве, которые проходят сейчас, до конца мая, и в Санкт-Петербурге - в июне, выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.