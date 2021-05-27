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Врио главы Северной Осетии поручил выяснить причины высокой смертности в республике

Северная Осетия входит в пятерку регионов России с самым высоким показателем смертности

ВЛАДИКАВКАЗ. 27 мая. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил создать комиссию при Минздраве республики для анализа причин высокого уровня смертности. Республика входит в пятерку регионов страны с самым высоким показателем смертности.

"Нужно создать комиссию Минздрава, привлечь для работы ведущих специалистов, если есть необходимость - федерального уровня. Они готовы подключиться к этой работе. Задача - анализ причин смертности и подготовка конкретных предложений по ее снижению", - сказал Меняйло.

Он отметил, что республика входит в пятерку регионов страны с самым высоким показателем смертности.

Врио главы также поручил организовать выездные мероприятия для оценки эффективности лечебной и финансовой детальности в медучреждениях.

Кроме того, главврачам районных больниц поручено отчитаться перед коллективами.

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