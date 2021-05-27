Первая партия вакцины от коронавируса "Ковивак" поступила в Карачаево-Черкесию

ЧЕРКЕССК, 27 мая. /ТАСС/. Первая партия из 1,5 тыс. доз вакцины "Ковивак" поступила в Карачаево-Черкесию. В пятницу ее распределят по медучреждениям региона, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения КЧР.

"Сегодня в Карачаево-Черкесию поступили 3 120 ампул вакцины от коронавируса "Ковивак" (1 560 доз). Завтра вакцина будет распределена между медучреждениями республики. Теперь жителям КЧР будут доступны на выбор сразу три вакцины: "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова РАН, "Спутник V" от НИЦ им. Гамалеи и "Эпиваккорона", разработанная ГНЦ "Вектор", - рассказали в министерстве.

На сегодняшний день в республике привились от коронавируса 44 тыс. жителей, 29,9 тыс. человек завершили оба этапа вакцинации. В министерстве отметили, что более 15 тыс. привившихся от коронавируса в регионе - люди старше 60 лет.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже "убитые" вирусы (инактивированные).