Глава Минздрава Украины сообщил о возможности сотрудничества с США в выпуске вакцин

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность налаживания сотрудничества в производстве вакцин на Украине. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Виктор Ляшко, ссылаясь на итоги встречи с временно поверенным в делах США Кристиной Квин.

"Посольство Соединенных Штатов Америки сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин", - написал глава Минздрава Украины в Facebook.

По словам министра, он встретился с Квин, директором филиала Центров по контролю и профилактике заболеваний США Эзрой Барзилай и партнерами американского Агентства по международному развитию (USAID). "Поделились также видением развития биокластеров, в частности, возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19", - добавил Ляшко. Он подтвердил планы вакцинации всех желающих украинцев до конца 2021 года.

В начале мая президент Владимир Зеленский во время встречи с владельцем фармацевтической компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой предложил ему сотрудничество с целью производства на Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе от COVID-19. В конце прошлого года Киев отказался от российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отвергнув возможность регистрации и производства препарата на имеющихся в стране мощностях.

Украина начала вакцинацию от коронавируса в числе последних стран Европы - 24 февраля. Для инъекций в стране применяют произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, вакцину CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech, препараты Pfizer и AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

По данным Минздрава, на Украине при населения 41,6 млн одну дозу получили 992 189 человек, две дозы - 107 524. В листе ожидания - 593 041 человек.