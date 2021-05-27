День республики в Карелии перенесут на осень из-за сложной эпидобстановки

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая. /ТАСС/. Празднование Дня республики в Карелии, запланированное на 8 июня в Калевальском районе, перенесут на 11 сентября из-за сложной эпидобстановки с коронавирусом в муниципалитете. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Республика Карелия отметит день образования 11 сентября. Из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу глава Калевальского района предложила перенести празднование с 8 июня на более поздний срок", - говорится в сообщении.

В середине апреля 2021 года в Калевальском районе ужесточили ограничительные меры: ввели запрет на проведение спортивных, зрелищных, массовых и других публичных мероприятий, в том числе на улице. Кроме того, была приостановлена работа кружков и клубов, кинотеатров. Такое решение было связано с медленными темпами вакцинации от коронавируса в районе, где в период первой и второй волн коронавируса сохранялась достаточно спокойная обстановка. Это привело в тому, что у населения не сформировался сильный коллективный иммунитет. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил тогда не проводить праздничные мероприятия в Калевале, если доля привившихся от новой инфекции жителей района не составит хотя бы 60% взрослого населения.

Ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий вводились в разное время на территории Карелии в течение 2020 года и были по больше части отменены или значительно смягчены в марте 2021 года. По последним данным, в Карелии вакцинировали 77 588 человек. За время пандемии выявили 47 084 случая заражения, прирост за сутки составил 58 человек. Выздоровел 45 271 пациент, умерли 540.