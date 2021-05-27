В Тульской области внедрят систему онлайн-контроля качества питания в школах

ТУЛА, 27 мая. /ТАСС/. Родители школьников Тульской области получат возможность с помощью гаджетов в режиме онлайн контролировать качество питания в учебных заведениях, оценивать его и вносить предложения по улучшению меню. Информационную систему планируют внедрить до конца 2021 года, сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева в четверг во время прямого эфира на странице правительства региона во "Вконтакте".

"Речь идет о том, чтобы сделать процесс получения горячего и качественного питания нашими школьниками максимально понятным и доступным для родителей. Чтобы они могли, не приходя в школу, а просто в режиме онлайн со своих телефонов получить информацию о том, чем сегодня кормили его ребенка, посмотреть даже на внешний вид блюда, не с тех фотографий, которые, собственно, ребенок "нащелкал" на телефон, а официально - от школы", - сказала Шевелева.

По ее словам, на данный момент составляются технические требования к информационной системе, среди них - возможность оценки качества питания. Родители смогут также оставлять комментарии, вносить предложения по улучшению меню школьных столовых. "Мы планируем, что до конца 2021 года такая информационная система у нас начнет работать", - отметила Шевелева.

Она пояснила, что внедрение этого способа контроля связано с тем, что действующие в РФ с 1 января "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не подразумевают обязательного согласования школьного меню с Роспотребнадзором. Кроме того, в регионе приступили к формированию единого подхода к обеспечению школьников питанием. "Мы сейчас работаем над единым стандартом, над неким подходом к единому меню, тому, которое будет действительно соответствовать всем требованиям санитарным правилам и нормам, быть вкусным и полезным", - добавила глава министерства.