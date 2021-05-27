Минниханов заявил, что безопасность в Татарстане находится на высоком уровне

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что безопасность в регионе находится на высоком уровне и ужесточение мер не требуется. Об этом он сообщил в интервью Тине Канделаки в эфире телеканала RTVI.

"Я могу официально заверить - система безопасности в республике очень высокая, и мы это неоднократно подтверждали, проводя разного рода российские и международные мероприятия", - сказал Минниханов.

Он заявил, что степень готовности правоохранительной системы находится на высоком уровне, очень много сделано, чтобы все новые технологии были использованы. Также он добавил, что после трагедии в гимназии № 175 внимание будет усилено, но ужесточение или введение новых мер не планируется.

Тина Канделаки и президент Татарстана поговорили о трагедии в казанской школе, о том, какие действия власти региона предпринимают для ужесточения системы безопасности в учебных заведениях, и обсудили, как дальше будет развиваться Татарстан, где до сих пор сохраняется своя национальная культура.