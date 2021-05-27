ВОЗ заявила, что механизму COVAX грозит в июне нехватка 190 млн доз вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Международный механизм COVAX, ставящий целью обеспечение доступа к препаратам для иммунизации от коронавируса в мире, может столкнуться к концу июня с нехваткой 190 млн доз вакцин ввиду резкого роста заболеваемости в Индии. Об этом заявила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Ужасный всплеск вируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках COVAX во втором квартале этого года, до такой степени, что к концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 млн доз", - говорится в сообщении ВОЗ.

Индия уже полтора месяца остается главным очагом распространения коронавируса: в последние дни там регистрируют порядка 210 тыс. случаев заражения в сутки, хотя на пике в мае этот показатель несколько раз превышал отметку 400 тыс. Только с начала этого месяца в стране выявили около 8 млн инфицированных - в полтора раза больше, чем за все время пандемии во Франции, занимающей по общему числу случаев заражения (5,62 млн) четвертое место в мире. Индия (27,3 млн) находится на второй строчке.

В организации напомнили, что на настоящий момент в рамках COVAX в 126 стран и территорий с февраля было направлено 70 млн доз вакцины. При этом 35 государств "получили свои первые дозы" именно благодаря этому механизму.

ВОЗ призвала страны мира выполнить взятые на себя ранее обязательства по обеспечению финансирования механизма, а также по предоставлению ему вакцины. "Если мировые лидеры будут действовать сообща, то изначальные цели COVAX - обеспечение поставок в 92 страны с низкими доходами 2 млрд доз в 2021 году и 1,8 млрд в начале 2022 года - все еще могут быть достигнуты", - отметили в организации, подчеркнув, что вакцина требуется срочно.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения.