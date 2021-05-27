В Дагестане размер региональной ежемесячной выплаты ветеранам увеличили в 10 раз

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана в 10 раз увеличили размер региональных ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. С июня выплаты будут составлять не 2, а 20 тыс. рублей, сообщили в четверг в пресс-службе руководителя региона.

"Решением главы региона теперь участники Великой Отечественной войны будут получать дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 20 тыс. рублей вместо 2 тыс., которые они получали ранее. Соответствующий указ врио главы региона подписал сегодня. Кроме того, ежегодной майской выплатой для каждого из участников Великой Отечественной войны станут денежные средства в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Изменения внесены в документ "О дополнительных мерах по улучшению материального обеспечения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны".