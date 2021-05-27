Президент Татарстана выступил за ужесточение законодательства по получению оружия

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил за ужесточение законодательства по получению оружия в стране после трагедии в казанской школе. Об этом он сообщил в интервью Тине Канделаки в эфире телеканала RTVI.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Ну конечно, ужесточать. Мы же видим, что творится в Европе, мы видим, что творится в Америке. Разве не можем мы навести порядок?" - сказал он, отвечая на вопрос, необходимо ли ужесточать законодательство по получению оружия.

Он отметил, что необходимо серьезнее проводить психическое освидетельствование, не продавать оружие тем, кому не исполнилось 25 лет.

Ранее группа депутатов "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования.

Тина Канделаки и президент Татарстана поговорили о трагедии в казанской школе, о том, какие действия власти региона предпринимают для усиления системы безопасности в учебных заведениях, и обсудили, как дальше будет развиваться Татарстан, где до сих пор сохраняется своя национальная культура.