Ингушетия получила субсидию на обеспечение жильем 43 детей-сирот

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Ингушетия получила субсидию из федерального бюджета, которая с софинансированием из регионального бюджета позволит обеспечить жильем 43 детей-сирот, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства республики.

"В Ингушетию из федерального бюджета направлена субсидия на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заключенным между Минпросвещения России и правительством республики соглашением, предполагающим частичное региональное софинансирование, предусматривается обеспечение в текущем году нужд 43 граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщается, процедура приобретения жилья осуществляется строго в соответствии с нормами законодательства в сфере регулирования закупок, в настоящее время все 43 заявки направлены в Минфин Ингушетии для их дальнейшего размещения на сайте госзакупок.

"Распределение жилья проводится согласно сводному списку детей-сирот и лиц из их числа по городским округам и муниципальным районам. В 2021 году планируется обеспечить квартирами 11 человек в Сунженском районе, 10 - в Назрановском, по 5 ребят в Сунже и Карабулаке, 8 - в Назрани, двоих - в Малгобеке и по одному человеку в Малгобекском районе и Магасе", - передает пресс-служба слова замминистра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиевой.

По данным Минобрнауки республики, на начало 2021 года в сводном списке детей-сирот и лиц из их числа состоит 1 181 человек, у 1 085 из них наступило право получения жилья. В 2020 году жильем были обеспечены 34 человека, оставшиеся до достижения совершеннолетия без попечения родителей.