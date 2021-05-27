Жилье для сирот в Кировской области будут строить путем участия в долевом строительстве

ТАСС, 27 мая. Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили возможность строительства жилья для детей-сирот путем участия в долевом строительстве, сообщается в четверг на сайте регионального парламента.

"В Кировской области будут строить долевое жилье для детей-сирот. На пленарном заседании депутаты единогласно поддержали принятие данного закона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чаще всего жилье для детей-сирот местные власти покупают на вторичном или первичном рынке недвижимости, когда объект уже введен в эксплуатацию.

"После вступления закона в силу будет доступен еще один вариант: приобретать жилые помещения путем участия в долевом строительстве, что особенно актуально для областного центра. При этом будущие получатели жилья будут максимально защищены. Дольщиком фактически станет не ребенок-сирота, а орган местного самоуправления. Выделенные на строительство бюджетные средства будут размещаться на эскроу-счетах, а орган МСУ сохранит право на эти средства до того момента, пока застройщик не исполнит все обязательства по договору долевого строительства", - говорится в сообщении.

По словам министра образования региона Ольги Рысевой, принятие законопроекта позволит приобретать для детей-сирот жилые помещения в новых многоквартирных домах высокой степени готовности и более высокого качества. Всего в областном бюджете 2021 года предусмотрено 415 млн рублей на обеспечение детей-сирот жильем. Планируется, что жилые помещения получат свыше 400 человек.