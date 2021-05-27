СМИ: в Грузии произошли стычки между противниками строительства ГЭС и полицией

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Стычки между противниками строительства ГЭС "Намахвани" в Грузии и сотрудниками полиции происходят в селе Гумати (край Имерети). Об этом в четверг сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным ТВ, ситуация обострилась после того, как протестующие пришли к железному заграждению, выставленному полицейскими в целях безопасности, и стали стучать камнями по нему. Позже митингующие решили прорвать ограждение, однако полиция не дала им этого сделать, из-за чего началась потасовка.

Телеканал сообщает, что в результате потасовки задержаны по меньшей мере два человека. Несколько человек пострадали. Там же мобилизованы кареты скорой помощи.

МВД в свою очередь призывает митингующих не совершать правонарушений. "Министерство внутренних дел призывает граждан, которые выступают в селе Гумати против строительства ГЭС "Намахвани", к соблюдению норм закона и спокойствию. Полиция будет действовать в рамках присвоенного ей мандата и реагировать на любой факт нарушения закона", - сказано в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Противники строительства ГЭС "Намахвани" устраивают митинги с ноября 2020 года. 23 мая они переместились в Тбилиси, где несколько раз перекрывали центральные улицы, а в среду вернулись в Рионское ущелье, где возводится станция. Участники акций протеста утверждают, что власти предоставили турецкой ENKA, строящей ГЭС, все Рионское ущелье, хотя в правительстве не раз подчеркивали, что инвестору передана во временное пользование только определенная территория. Главные требования митингующих - расторжение контракта с ENKA, приостановка строительства и увольнение министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, сооружение которой запланировано на реке Риони. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протестов местного населения, которое заявляет о рисках для окружающей среды. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством занимается турецкая ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.