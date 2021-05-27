Франция с 31 мая вводит усиленный контроль на границе для прибывающих из Великобритании

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Франция вводит с 31 мая дополнительные меры контроля и ограничения для прибывающих на территорию республики из Великобритании в связи с появлением в королевстве очагов заболеваемости индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщил в четверг МИД Франции.

"С полуночи 31 мая для въезда в страну потребуется доказать наличие неотложных причин путешествия для тех, кто не является гражданином Франции, не проживает во Франции или другой стране ЕС, - гласит коммюнике. - Также будет необходимо предъявить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не позже, чем за 48 часов до прибытия в страну".

Все путешественники должны будут пройти самоизоляцию в течение семи дней. Однако отмечается, что "в связи с недостаточно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в Великобритании механизм обязательной проверки соблюдения самоизоляции на дому применяться не будет".

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, в течение последних дней число заболевших остается стабильно ниже 20 тыс. случаев в сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли свыше 109 тыс. человек, 17,9 тыс. пациентов по-прежнему остаются в больницах, из них 3,2 тыс. - в реанимации. По состоянию на 27 мая, 24 тыс. жителей Франции уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, 10,3 млн полностью привиты.