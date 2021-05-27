В МЧС сообщили о грозе и сильном ветре в Москве в ночь на 28 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сильный дождь, гроза и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие два часа и до утра пятницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В ближайший 1-2 часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство советует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам лучше обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции.