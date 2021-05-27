{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС сообщили о грозе и сильном ветре в Москве в ночь на 28 мая

Скорость ветра достигнет 15 м/с

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сильный дождь, гроза и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие два часа и до утра пятницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В ближайший 1-2 часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство советует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам лучше обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции.

Теги
Россия
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Россия выступила за проведение ICAO расследования ситуации с бортом Ryanair
Представитель РФ в организации Сергей Гудков заявил, что страна настаивала на том, что данный случай необходимо расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции
Россия выступила за проведение ICAO расследования ситуации с бортом Ryanair
Читать полностью