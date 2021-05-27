Дворцовый мост в Петербурге подсветили цветами российского триколора в честь Дня города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Дворцовый мост в четверг вечером получил праздничную подсветку в цветах российского триколора в честь Дня основания города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения "Ленсвет".

"В 22:45 Дворцовый мост и декоративные опоры освещения на Большом проспекте Петроградской стороны засияли цветами российского триколора. Для подсветки Дворцового моста применяется более 600 светодиодных светильников. При этом для праздничного оформления чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны используется более 100 светящихся элементов", - рассказали в пресс-службе. Подсветка будет работать до 03:00 ночи.

Кроме того, к 318-му дню рождения Петербурга подсветку приобрели несколько городских скульптур. Так, "светлый облик" получили гранитные львы на спуске к Малой Неве у Пушкинского Дома - эта пристань с широкой лестницей пользуется большой популярностью как смотровая площадка, откуда открываются красивые виды ночного города. Светлыми также стали памятные знаки "Якорь петровской эпохи" на Биржевой площади и "Верстовой столб - Калининград Санкт-Петербургу" в Лодейнопольском сквере.

Ранее в четверг празднование Дня основания Петербурга открыла торжественная церемония возложения цветов к "Медному всаднику" на Сенатской площади. Ровно в полдень в честь праздника прогремел залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Как сообщили в пресс-службе Смольного, право произвести выстрел было дано ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Горбачевой. 16-летней девочкой она выбралась из блокадного Ленинграда по Дороге жизни на фронт, была связисткой, помогала медсестрам спасать раненых с поля боя.

Днем в Ротонде Мариинского дворца губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров вручили знаки отличия "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Награды получили петербуржцы, которые были удостоены этого звания в 2020 и 2021 годах. По решению депутатов законодательного собрания в прошлом году это звание было присвоено генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, академику РАН Евгению Шляхто и начальнику предприятия "Петербургский метрополитен" Владимиру Гарюгину (из-за пандемии церемония вручения была отложена). В этом году почетными гражданами города избрали заслуженного врача РФ, директора Санкт Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петра Яблонского и народного артиста России, художественного руководителя Санкт Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Праздничные мероприятия ко Дню города продолжатся в пятницу и выходные дни. Жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет гала-концерт со артистами мировой оперы на Дворцовой площади, фестиваль тюльпанов на Елагином острове и музыкальные акции. В этом году на фоне ограничений из-за коронавируса празднование проходит в очном режиме с соблюдением действующих санитарных требований, а также в формате теле- и онлайн-трансляций.