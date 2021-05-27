Создание горнолыжных трасс в долине реки Усьва потребует 300 млн рублей

ТАСС, 27 мая. Проект парка отдыха "Усьва" в Пермском крае с семью горнолыжными трассами потребует 300 млн рублей. Власти региона планируют привлечь на эти цели частные инвестиции, сообщил в четверг заместитель председателя правительства края Алексей Черников.

"Хотел бы рассказать про один из проектов - это парк отдыха "Усьва". Он назван по названию одноименной реки, в долине которой находится. Мы предполагаем инвестирование туда порядка 300 млн рублей для того, чтобы можно было создать проект с семью горнолыжными трассами, тремя подъемниками, средствами размещения, отелями и ресторанами", - сообщил Черников во время роуд-шоу с презентацией Пермского края в Сбере.

По его словам, парк должен стать круглогодичным: зимой - как горнолыжный курорт, летом - как место для отдыха людей, которые сплавляются по реке. Поэтому на территории парка необходимо будет построить причальную станцию.

Черников добавил, что в регионе есть потребность в строительстве активити-парка в долине реки Егошиха с возможностью водного туризма в летнее время и горнолыжного - в зимнее. Инфраструктура парка подразумевает привлечение 400 млн рублей.