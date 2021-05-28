Два района в Амурской области за сутки освободились от воды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая. /ТАСС/. Участки дорог и приусадебные участки в двух районах Амурской области за прошедшие сутки освободились от воды, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

"За сутки от воды освободились Серышевский и Сковородинский районы. Во всех пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах области принимаются меры по ликвидации последствий прохождения циклона, работают комиссии по оценке ущерба. Там, где это уже возможно, проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Три участка дороги местного значения остаются подтопленными на севере области в Зейском районе, проезд возможен на технике высокой проходимости. В селе Овсянка Зейского района остаются в воде три приусадебных участка.

В четверг в Амурской области из-за паводковой ситуации и состояния дорог введен региональный режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального министерства транспорта, повреждено почти 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, разрушены два моста и 14 водопропускных труб. По предварительным результатам обследования, ущерб превышает 1,2 млрд рублей.