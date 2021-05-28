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В Хабаровском крае один муниципальный район освободился от паводка

Вода сошла на территории района имени Лазо

ТАСС, 28 мая. Район имени Лазо на юге Хабаровского края, включающий 18 сельских поселений, полностью освободился от паводковой воды за прошедшие сутки. На утро пятницы подтопления от разлива рек наблюдаются в трех муниципальных районах края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время под воздействием паводка находятся три муниципальных района Хабаровского края. <…> На территории района им. Лазо вода сошла со всех ранее подтопленных участков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что паводок задел Комсомольский, Верхнебуреинский и Хабаровский районы. Всего подтоплено три приусадебных участка на территории п. Ургал Верхнебуреинского района, два земельных участка в селе Корсаково-2 Хабаровского района, а также один участок внутрипоселковой дороги в село Гейтер Комсомольского района и два на территории поселка Ургал Верхнебуреинского района.

Гидрологи внимательно отслеживают уровень воды в реке Амур. По прогнозам, к концу мая с учетом притока с Верхнего Амура у города Хабаровска ожидается достижение отметки 450 см, что соответствует значению неблагоприятного явления. Возможно подтопление дачных участков. По данным на утро пятницы, уровень реки у краевого центра вырос на 5 см и составил 382 см. 21 мая власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности в связи с подъемом уровня воды в Амуре.

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