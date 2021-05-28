Япония может разрешить применять вакцину Pfizer с 12 лет

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Японии до конца мая намерено пересмотреть требования к вакцинации от коронавируса препаратом фармацевтической компании Pfizer и понизить возрастной порог его применения до 12 лет. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура.

"Если безопасность и эффективность вакцины подтвердятся, то уже 31 мая мы намерены пересмотреть требования к ее применению. Мы также намерены обратиться к префектуральным властям с тем, чтобы они как можно скорее провели вакцинацию детей подросткового возраста", - приводит слова министра телеканал NHK.

Сейчас иммунизация от коронавируса в Японии разрешена для лиц старше 16 лет. Между тем Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии считает, что снижение возрастного порога поможет улучшить эпидемическую ситуацию, поскольку в последнее время усилилось распространение мутировавших штаммов вируса. В результате этого, по мнению властей, может возрасти число случаев заражения среди детей и подростков. Кроме того, эти категории зачастую переносят болезнь без каких-либо симптомов, при этом выступая в роли носителей. Снижение возрастного порога вакцинации потребует от японской стороны выделения дополнительных средств, поскольку иммунизация в настоящее время для жителей страны проводится бесплатно.

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США при министерстве здравоохранения и социальных служб 10 мая одобрило в стране применение вакцины Pfizer для подростков в возрасте 12-15 лет.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 2,7 млн из 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 3,3 млн человек были привиты первой дозой, а 220 тыс. - двумя.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Все три препарата в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием AstraZeneca пока не проводится.