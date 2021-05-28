В Хабаровском крае районное управление образования освободит особняк для школы искусств

ТАСС, 28 мая. Управление образования Николаевского района в Хабаровском крае освободит двухэтажный особняк, который сейчас занимают специалисты ведомства, чтобы в нем разместились классы детской школы искусств. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

"<...> О том, как мы решили вопрос с детской школой искусств в Николаевске-на-Амуре: местная администрация хотела выселить детский сад "Огонек" <…>. Коли оно (решение - прим. ТАСС) до сих пор не найдено, то мы договорились с социальным блоком правительства и местной администрацией, что управление образования Николаевского района, занимающее двухэтажный особняк, освободит помещения для детей", - говорится в сообщении.

Руководитель региона уточнил, что при этом специалисты управления образования "переедут" в помещения в здании районной администрации.

Осенью 2020 года здание детской школы искусств в Николаевске-на-Амуре, в котором занятия проходили с 1985 года, из-за несоответствия современным требованиям пожарной безопасности признано аварийным. По этой причине были прекращены очные уроки музыки и танцев, часть дисциплин была перенесена в дистанционный формат. Весной местные власти приняли решение под учреждение приспособить здание детского сада "Огонек". В ситуацию вмешался врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Николаевск-на-Амуре - город в Хабаровском крае, находится на расстоянии 582 км к северо-востоку от Комсомольска-на-Амуре и в 977 км к северо-востоку от Хабаровска. Численность населения - 17,6 тыс. человек.