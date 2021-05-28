Жители Москвы выбрали новые программы для детских технопарков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Больше половины жителей Москвы считают, что новые программы, которые в ближайшее время планируется запустить на базе детских технопарков столицы, будут связаны с профориентацией в сфере экологии и зеленой экономики. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на результаты голосования в проекте "Активный гражданин".

"Большинство проголосовавших - 57,05% - решили, что новые программы будут связаны с профориентацией в сфере экологии и зеленой экономики. Вариант "Да, такие программы полезны, но не являются первоочередными" выбрали 20,88%. Лишь 5,25% респондентов считают, что такие программы не нужны. Доверили решение специалистам 16,59% проголосовавших, а свои варианты ответа предложили почти 500 человек", - говорится в сообщении.

Квесты и викторины выбрал 27,71% участников, дни открытых дверей на мероприятиях - 24,19%, семейные мастер-классы - 20,47%, лекции и вебинары - 14,51%. Тренинги одобрили 10,72% участников, 2,22% опрошенных посчитали, что форматы должны определять специалисты, свой вариант ответа предложили 500 человек.

Лидерами по местам проведения занятий оказались детские технопарки (32,95%), школы и колледжи (29,97%), предприятия (23,42%), онлайн-уроки (10,74%). Вариант "Это должны решать специалисты" выбрали 2,6% проголосовавших, свои идеи о месте проведения занятий предложили более 700 человек.

"Детские технопарки Москвы - это уникальная среда, в которой школьники могут развить таланты и попробовать себя в разных сферах. В столице сейчас работает 18 таких площадок. Дети и подростки в возрасте от семи до 17 лет получают востребованные знания, развивают практические инженерные и конструкторские навыки. Мастер-классы и лекции для ребят ведут преподаватели вузов и специалисты предприятий", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Участие в голосовании приняли 195 712 человек.