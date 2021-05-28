Более 200 боеприпасов подняли с затонувшей под Балтийском в годы войны немецкой баржи

КАЛИНИНГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России "Лидер" подняли более 200 артиллерийских снарядов с затонувшей в годы Великой Отечественной войны вблизи калининградского побережья Балтийского моря немецкой самоходной баржи. Об этом в пятницу сообщил региональный главк чрезвычайного ведомства.

"Специалисты по чрезвычайному разминированию центра "Лидер" за минувшие сутки извлекли со дна Балтийского моря, где с весны 1945 года залегает баржа с неразорвавшимися боеприпасами военной поры, 216 артиллерийских снарядов различного калибра - от 20 до 150 мм", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Собеседник отметил, что группа специалистов центра "Лидер" прибыла в Калининград в начале недели для продолжения работ по разминированию баржи - потенциально опасного подводного объекта, залегающего в 1,5 км от береговой черты на внешнем рейде порта Балтийск. Авиарейсом МЧС доставлены также оборудование для водолазных спусков и глубоководного мониторинга, спецавтотехника.

В августе-сентябре 2020 года сотрудники центра по просьбе губернатора Антона Алиханова уже были командированы решением главы ведомства в Калининград. В составе сводного отряда МЧС России он обследовали судно и за месяц подняли на поверхность в общей сложности 7 016 артиллерийских снарядов различного калибра. Водолазы МЧС совершили 169 спусков на глубины более 15 м, провели под водой 282 часа. Операция была приостановлена в середине сентября, с наступлением штормового сезона, а чрезвычайное разминирование на море возможно только в штиль и при ясной погоде.

"На этот раз командировка специалистов "Лидера" продлится до 2 июля. Теперь важно, чтобы погода на Балтике благоприятствовала сложным и ответственным, сопряженным с риском, водолазным работам по разминированию баржи", - отметил Баранов.

Затопленная на внешнем рейде порта Балтийск немецкая баржа водоизмещением 1 300 тонн была обнаружена в 2009 году. С 2010 по 2015 год специалисты МЧС России подняли 3 105 боеприпасов. Затем работы в точке нахождения судна были прерваны и возобновлены в 2020 году.