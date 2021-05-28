В Ульяновской области осенью проведут дезинфекцию мест обитания черной мошки

ТАСС. 28 мая. Власти Ульяновской области приняли решение провести за счет бюджетных средств дезинфекцию мест обитания черной мошки, полчища которой в этом году наблюдаются в Сурском районе, сообщается на сайте правительства области в пятницу.

Жители района на прошлой неделе пожаловались на большие скопления черной мошки, из-за которой, по данным властей, уже отмечается падеж скота, а люди не могут выйти на улицу. В социальных сетях жители поделились видео, где запечатлен рой мошки за окном дома.

"Алексей Русских (врио губернатора Ульяновской области) утвердил план действий по борьбе с черной мошкой в Сурском районе. Принято решение о направлении из областного бюджета средств на проведение в августе - сентябре мониторинга по определению мест нахождения личинок черной мошки. В октябре, в период созревания личинок, планируется осуществить дезинфекцию этих мест. В апреле 2022 года будет проведен второй этап обследования и обработки препаратами для недопущения распространения гнуса", - говорится в сообщении.

По данным властей, мошка активно размножается на территории Никитинского, Чеботаевского, Астрадамовского сельских поселений, где есть болотистая местность. В этом году из-за благоприятных для мошки погодных условий она увеличила свой ареал обитания. При этом, по словам и.о. министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, исследования ученых-энтомологов показали, что черная мошка не реагирует на препараты, которыми морятся такие кровососущие насекомые, как комары и серая мошка. Травить ее сейчас нет смысла, а если муниципалитет приступит к дезинфекции, то это приведет к гибели других насекомых.

По словам Рахматулиной, жизненный цикл гнуса составляет 20 дней, по истечении двух недель мошка должна исчезнуть с территории Сурского района.