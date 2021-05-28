В Сочи в этом году откроют на 12 пляжей меньше, чем планировали

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Гости и жители Сочи в этом сезоне смогут посетить 188 пляжей курорта, что на 12 меньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Роман Бушманов в ходе пресс-тура по городу в пятницу.

"Мы в этом году сформировали 200 пляжей, но функционировать будут 188, потому что мы понимаем, что наша основная задача - это безопасность. И если пользователь пляжной территории не выполняет требования, лучше не открывать эту пляжную территорию, чтобы не было проблем", - сказал Бушманов.

Он добавил, что ежегодно власти намерены увеличивать число пляжей в Сочи, несмотря на все сложности. Чтобы увеличить пляжную территорию, необходимо не только отсыпать пляж, но и проводить гидротехнические работы, пояснил Бушманов.

"В этом году на пляжах будут дежурить более 800 матросов-спасателей, на каждой организован медицинский пункт. На территориях установлены 800 камер видеонаблюдения", - добавили в пресс-службе администрации города.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. В зимний туристический сезон загрузка гостиниц и отелей составила порядка 85%.