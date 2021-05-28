Чеченские студенты создали блокчейн-платформу для карбонового полигона

ГРОЗНЫЙ, 28 мая. /ТАСС/. Студенты Грозненского государственного университета создали первую в Чечне блокчейн-платформу с контролем публичности и возможностью разработки приложений для использования в расчете углеродного баланса. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор парка высоких технологий Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Мансур Арсанукаев.

"Сама блокчейн-платформа уже готова, сейчас идут надстройки, которые позволяют создавать смарт-контракты. Уже в этом году наш вуз развернет на базе этой платформы цифровой документооборот и систему голосования. Преимущества проекта - это контроль публичности, защита от изменений и платформа для разработки приложений", - сказал он.

По его словам, идея создания собственной блокчейн-платформы также привязана к запуску в регионе первого карбонового полигона, на котором будут проводиться исследования по созданию технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод из атмосферы.

"Это позволит решить проблему валидности данных при расчете углеродного баланса, то есть если данные попали туда от проверенных с международными сертификатами оракулов, они неизменяемые. И когда полигон предоставит доступ заинтересованным международным органам к этому блокчейну, все будет чисто, справедливо, достоверно. Мы также выступили с предложением внедрить систему как базовую для всех 85 полигонов, которые будут созданы в РФ", - отметил Арсанукаев.

Карбоновый полигон в Чечне появится уже в этом году на площади 800 га: он протянется с юго-запада до северо-востока и охватит восемь географических зон. Исследование эмиссии углерода станут проводить при помощи наземных датчиков, беспилотников, спутниковых снимков и искусственного интеллекта.

Инструкция дополненной реальности

Чеченские студенты также разработали образовательную методику дополненной реальности для подготовки рабочих профессий. Это приложение, которое позволяет обучать студентов работе с оборудованием: ремонту, пусконаладке, сборке без необходимости приобретения аппаратных средств.

"Наведя на карточки камеру мобильного телефона, студенты получают 3D-модель, они могут ею манипулировать, соединять с другими моделями и так разбираться, как по сути устроен тот или иной механизм. Пообщавшись с колледжами, они узнали, какое оборудование самое востребованное, сейчас они добавляют в приложение нефтяную вышку и лифтовые установки. Мы им в настоящее время помогаем со структурированием продаж, будем в этом году создавать малое инновационное предприятие под этих ребят", - рассказал Арсанукаев.

Также команда работает над применением своей разработки в медицинском образовании и в создании инструкций. В частности, они уже выполнили заказ на создание инструкции по сборке чеченского багги. "У Российского университета спецназа экспортная сделка, они отправляют в одну из азиатских стран детали для сборки чеченских багги, чтобы наладить сборочное производство, но была проблема в качественной инструкции. Был сделан заказ, ребята реализовали, они создали приложение, в котором даже ребенок справится со сборкой вездеходов после того, как посмотрит пошагово в этом приложении", - добавил собеседник ТАСС.

Об умном постамате

Во время посещения вуза в апреле этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в ГГНТУ выстроена и работает система, которая позволяет студентам создавать инновационные продукты и строить вокруг них бизнес. Тогда он поддержал проект по созданию терминала нового поколения для "Почты России" 18-летнего студента факультета информатики и вычислительной техники Ибрагима Елсаева.

"Мой проект получил грант "Умника", и на реализацию у меня было 18 месяцев. Четыре месяца назад начал закупать оборудование, разрабатывать программное обеспечение, делать аппаратную часть. После того, как председатель правительства предложил "Почте России" изучить проект, с нами связались и попросили ускориться. Сказали, могут привлечь дополнительные ресурсы, в том числе исследовательского и производственного характера", - рассказал ТАСС Елсаев.

Отличие чеченского постамата от уже существующих в том, что процесс загрузки посылок в ячейку хранения будет происходить автоматически: почтальон "высыпает" посылки в блок загрузки, далее терминал поочередно идентифицирует посылки, отправляет получателю сообщение, что его посылка прибыла в пункт выдачи, и загружает посылку в ячейку хранения. По словам Елсаева, идея создания терминала появилась, когда он сам столкнулся с проблемой выдачи мелких посылок. "Когда мы с другом приходили в почтовое отделение, нам показывали на кучу и говорили: там поищите. Мелкие посылки сложно отследить, по ним не приходит оповещение. Когда начинал, думал, что дойдет только до прототипа, потому что многое зависит от стоимости запуска производства, рентабельности", - поделился Елсаев.

В настоящее время проект находится на подготовительном этапе, ведется научно-исследовательская деятельность. "Задача поставлена - оперативно внедрить, на своей базе мы не сможем развернуть массовое производство, поэтому "Почта России" предложила возможности своих индустриальных партнеров, у которых они закупают постаматы. Организована рабочая группа, которая будет помогать нашему студенту создать высокотехнологичный бизнес", - добавил Арсанукаев.