Путин поздравил участников "Юнармии" с пятилетием организации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил участников всероссийского молодежного военно-патриотического движения "Юнармия" с пятилетием организации.

"Именно вы, представители молодого поколения, горячо поддержали идею создания юнармейской организации, стали ее соавторами и вдохновителями. <...> Важно, что по зову сердца вы активно вовлечены в поисковое, волонтерское движение, заботитесь о ветеранах, стремитесь помогать тем, кто нуждается в поддержке. Столь большая востребованная работа заслуживает глубокого уважения", - говорится в поздравлении президента, текст которого опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Путин отмечает, что "Юнармия" объединила сотни тысяч талантливых, энергичных и целеустремленных молодых людей из разных регионов России, которые вступают в движение, чтобы "закалить дух и характер, научиться работать в команде, пройти достойную военную, спортивную подготовку, постичь азы многих профессий, обрести надежных друзей и товарищей".

Президент пожелал участникам "Юнармии", их наставникам и руководству успехов в труде, творчестве и общественной деятельности.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.