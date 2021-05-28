В Крыму продлили до 1 июля введенный из-за пандемии режим повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Крыма продлили режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, до 1 июля.
Соответствующие поправки в указ главы региона в пятницу опубликованы на сайте республиканского правительства.
Указом в регионе по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, спортивные игры ограничены 50 участниками и 10% зрителей. Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.
С начала пандемии в регионе выявили более 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас в день в среднем фиксируют менее 100 новых инфицированных. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли - свыше 1 300. На лечении - свыше 1 700 пациентов.