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Пандемия COVID-19

В Крыму продлили до 1 июля введенный из-за пандемии режим повышенной готовности

В регионе до сих пор нельзя проводить массовые мероприятия, а спортивные игры ограничены 50 участниками и 10% зрителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Крыма продлили режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, до 1 июля.

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Соответствующие поправки в указ главы региона в пятницу опубликованы на сайте республиканского правительства.

Указом в регионе по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, спортивные игры ограничены 50 участниками и 10% зрителей. Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

С начала пандемии в регионе выявили более 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас в день в среднем фиксируют менее 100 новых инфицированных. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли - свыше 1 300. На лечении - свыше 1 700 пациентов.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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