В Крыму продлили до 1 июля введенный из-за пандемии режим повышенной готовности

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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Соответствующие поправки в указ главы региона в пятницу опубликованы на сайте республиканского правительства.

Указом в регионе по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, спортивные игры ограничены 50 участниками и 10% зрителей. Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

С начала пандемии в регионе выявили более 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас в день в среднем фиксируют менее 100 новых инфицированных. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли - свыше 1 300. На лечении - свыше 1 700 пациентов.