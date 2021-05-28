На Дальнем Востоке ввели 455 социальных объектов за счет дальневосточной субсидии

МОСКВА, 28 мая. Средства единой дальневосточной субсидии позволили в регионах Дальнего Востока построить более 450 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"По программе социального развития центров экономического роста - так называемой единой субсидии - уже введено 455 объектов социальной инфраструктуры. До 2022 года будет построено и модернизировано совокупно 1,5 тыс. объектов", - сообщил Чекунков на коллегии министерства.

По его словам, меры социальной поддержки привели к сокращению оттока населения из Дальневосточного федерального округа в 2,2 раза: с 33 тыс. до 14,18 тыс. человек за период с 2015 года по 2020 год.

"Мы не смогли полностью сократить отток, но замедление его темпов - уже важная для нас тенденция", - отметил Чекунков, добавив, что Дальний Восток все еще отстает от средних значений по России по такому ключевому показателю как ожидаемая продолжительность жизни населения (на 2,3 года).

Министр подчеркнул, что важный перелом произошел в категории молодых специалистов: пять лет подряд больше молодых людей приезжают на Дальний Восток, чем уезжают оттуда. Кроме того, остановилось снижение численности студентов колледжей.

"80% высококвалифицированных специалистов, переезжающих по программе повышения мобильности трудовых ресурсов, и более 90% соотечественников, переезжающих по госпрограмме "Содействие переселению соотечественников", остаются жить в Дальневосточном федеральном округе", - сказал Чекунков. По его мнению, эти тенденции напрямую связаны с развитием экономики, созданием новых предприятий, ежегодным увеличением рабочих мест.