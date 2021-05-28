Энергетики в Москве переведены на усиленный режим работы на время проведения ЕГЭ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Городские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Для бесперебойного энергоснабжения пунктов проведения ЕГЭ проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в снабжении экзаменационных пунктов, в дни экзаменов их проверят повторно, плановые работы на этих объектах приостановлены, назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов", - сообщили в пресс-службе.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники сдают в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.