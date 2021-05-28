Российская "Википедия" заявила о рисках получить статус иноагента

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская "Википедия" может подпасть под санкции и быть объявлена иноагентом в случае открытия филиала в РФ. Такое мнение высказал исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа ру", представляющей интересы "Википедии" в России, Станислав Козловский на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она автоматом становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов", - сказал Козловский на заседании комитета, на котором рассматривался законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Он добавил, что "Википедия" является некоммерческой организацией, ее российское отделение существует на пожертвования пользователей, а статьи составляются посетителями ресурса, которые и являются владельцами размещенного контента.

Ранее глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (один из авторов законодательной инициативы) уточнял, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться.

Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Как отмечал Хинштейн, депутаты намерены принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, последнее пленарное заседание которой должно пройти 24 июня. Документ внесен в Госдуму 21 мая членами комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым.