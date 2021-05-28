Почти 38 тыс. человек переехали в ДФО по программе переселения соотечественников

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жителями Дальнего Востока, которые с 2015 года переехали в округ по программе переселения соотечественников, стали почти 38 тыс. человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов на коллегии Минвостокразвития в пятницу.

"Отдельного внимания заслуживает программа переселения соотечественников на Дальний Восток. С 2015 года по ней переехали почти 38 тыс. человек. Программа предусматривает дополнительные меры поддержки, увеличенный размер подъемных, субсидию на приобретение жилья, а также предоставление земли переселенцам", - сказал Носов.

По его словам, программой воспользовались соотечественники из стран СНГ и дальнего зарубежья - от Казахстана до Бразилии.

Также Носов сообщил, что за четыре года действия другой программы - "Дальневосточный гектар" - землю в округе смогли получить 88 тыс. человек.

"Более 60 тыс. га ранее неиспользуемой земли получено гражданами в безвозмездное пользование. При этом большинство владельцев гектара - дальневосточники. Два самых популярных вида использования земли - это сельское хозяйство и строительство собственного жилья. Также люди берут землю для занятия предпринимательством, размещения объектов отдыха и рекреации", - пояснил и.о. гендиректора КРДВ.

Программа "Дальневосточный гектар" позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе.