Власти выделили более 480 млн рублей на площадки раздельного сбора отходов в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области направили более 480 млн рублей на реконструкцию более 1 тыс. контейнерных площадок для раздельного сбора отходов в Воронеже, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба правительства региона.

"В Воронеже стартовал новый этап по формированию комплексной системы раздельного сбора отходов, предусматривающий реконструкцию 1 032 контейнерных площадок. На эти цели из областного бюджета мы выделили более 420 млн рублей, еще порядка 60 млн софинансируются из муниципальной казны", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, реконструкция всех площадок в Воронеже будет завершена к осени, после этого на них установят более 3 600 контейнеров для раздельного сбора "сухого" и "мокрого" мусора, а региональный оператор за почти 160 млн рублей закупит специализированную технику для их перевоза. Как уточняется в сообщении, в регионе в настоящее время перерабатывают около 8% собираемого мусора.