Резкое похолодание до плюс 15-17 градусов ожидается в регионах Центральной России

ТАСС, 28 мая. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в среднем на 3-6 градусов к 31 мая в большинстве регионов Центрального федерального округа, где в пятницу и субботу воздух будет прогреваться до плюс 22-26 градусов, местами пройдут дожди с грозами. Затем в некоторых регионах столбики термометров опустятся до плюс 15-17 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Понижение температуры воздуха до плюс 15-17 градусов 30-31 мая, по данным синоптиков, ожидается в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тульской, Ярославской областях, дожди различной интенсивности пройдут преимущественно в пятницу и субботу. В отдельных районах Смоленской и Тверской областей возможно похолодание до плюс 13 градусов. "Днем в воскресенье будет переменная облачность, температура воздуха - плюс 13-18 градусов. В ночь на 31 мая - от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 15-20 градусов", - отметили в ЦГМС по Тверскому региону.

Во Владимирской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях, где в пятницу и субботу ожидается до плюс 24-29 градусов, температура воздуха 30-31 мая понизится до плюс 18-19 градусов, также местами пройдут дожди.

Изменения погоды будут менее ощутимы в Белгородской, Липецкой областях, там в воскресенье и понедельник столбики термометров покажут около 20-24 градусов, в Воронежском регионе прогнозируется плюс до 32 градусов, но пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 м/с, и 31 мая жара спадет до плюс 21-26 градусов. "В ночь на субботу будет преимущественно без осадков, днем - местами кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен порывистый ветер 15-20 м/ с, ночью - плюс 11-16 градусов, днем - плюс 28-32 градуса. В воскресенье днем пройдут дожди с грозами, местами даже ливни с градом, при грозах будет ветер до 15-20 м/с, днем - плюс 25-30 градусов. Дожди сохранятся и в понедельник, но уже без гроз, жара ослабеет до плюс 21-26 градусов", - сказала дежурный синоптик ЦГМС по Воронежской области Светлана Перова.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 29-30 мая регионы ЦФО будут находиться под влиянием волнового атмосферного фронта, переменная облачность будет чередоваться с дождями, на юге местами пройдут сильные дожди с грозами, градом, ветром до 18 м/с. 30 мая температура воздуха понизится на 3-6 градусов. По информации центра погоды "Фобос", ухудшения погоды связано с поступлением холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря.