В Северной Осетии госуниверситет впервые разработал студенческий тур в горы

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) впервые разработал летний студенческий тур в горы республики. Об этом ТАСС сообщил в пятницу ректор вуза Алан Огоев.

"Российские и иностранные студенты смогут этим летом провести "Каникулы в Алании". Программа включает экскурсию в горные районы региона по маршруту "Путешествие в Древнюю Аланию". Студентов ознакомят с культурно-историческим наследием современных осетин - потомков скифо-сармато-алан. Гости республики смогут посетить уникальные природные объекты континентального значения по маршруту "Путешествие в долину водопадов", - сказал ректор.

В частности, студентам проведут экспедицию на место раскопок в один из древнейших памятников Евразии - пещеру Мыстулагты лагат в Гизельдонском ущелье. Там также изготавливаются копии древних предметов кобанской, скифской и аланской культур. Туристы смогут своими руками попробовать изготовить изделия по "древней рецептуре".

В рамках тура продолжительностью шесть дней студентам будут предоставлены комфортные места в современном общежитии.

Также студенты-туристы примут участие в конкурсе "Лучшее фото, снятое на телефон" и в конкурсе "Лучший мобильный репортаж о пребывании в Алании".

"Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию была отдельно обозначена задача "сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма". Мы можем обеспечить достойный отдых для наших гостей. Расширение сфер общения студентов поможет сформировать представление о стране и ее возможностях", - отметил Огоев.