ВОЗ создала чат-бота для мессенджеров и робота с ИИ для помощи в отказе от курения

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специального чат-бота для мессенджеров и человекоподобного робота с искусственным интеллектом (ИИ) для помощи людям, которые хотят бросить курить. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ВОЗ.

Чат-бот называется WHO Quit Challenge ("Брось-челлендж от ВОЗ"). Он доступен в таких мессенджерах как WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и WeChat. После его запуска человек, решивший бросить курить, сможет в течение шести месяцев ежедневно получать сообщения с советами по отказу от этой пагубной привычки.

Электронный помощник также может рассказать о факторах, вызывающих тягу к курению, о его возможных угрозах для здоровья и причинах для начала жизни без табака. Чат-бот напоминает и том, что курильщики подвержены более высокому риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции и летальному исходу.

Робота с ИИ, похожего на молодую девушку, зовут Флоренс, "поговорить" с "ней" можно на официальном сайте ВОЗ. Она может помочь составить персональный план по отказу от курения и рассказать, почему эту вредную привычку нужно бросить. Задавать вопросы можно как голосом, так и в форме текстовых сообщений. Флоренс также рассказывает о распространенных заблуждениях, касающихся новой коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, с 2000 по 2015 год доля курящих в возрасте 15 лет и старше уменьшилась с 33,3% до 24,9%. Правительство России 22 ноября 2019 года утвердило антитабачную концепцию Министерства здравоохранения до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. По сообщениям Минздрава, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% общего числа летальных исходов). В мае этого года российский Минздрав был удостоен специальной награды ВОЗ за заслуги в борьбе против табакокурения.