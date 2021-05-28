ПЯТИГОРСК, 28 мая. /ТАСС/. Единый "электронный банк" молодых специалистов создадут на Северном Кавказе, чтобы помочь выпускникам с трудоустройством. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Члены Совета Консорциума вузов Северного Кавказа поддержали идею аппарата полпреда о создании единого окружного "электронного банка" молодых специалистов, который включал бы в себя основные сведения о компетенциях выпускника. Такая информационная система окажет серьезную помощь крупным компаниям и финансовым группам, работающим на территории округа, в подборе будущих кадров для трудоустройства", - говорится в сообщении.

В пятницу на рабочей встрече с членами Совета Консорциума вузов Северного Кавказа с участием полпреда, где обсуждалась эта идея, ректор Северо-Кавказского федерального университета, председатель Совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов поддержал ее и сказал, что вуз поможет с созданием платформы для этой базы.

"Создание электронного банка действительно очень хорошая идея. Мы об этом задумывались, планировали этот вопрос обсуждать. Я думаю, что некоторое решение этого вопроса и технологическую платформу мы предложим до конца этого года. И попросим всех коллег ректоров активно поспособствовать наполнению ее теми выпускниками с описанием их компетенций, некое портфолио предоставить", - сказал Беспалов.

Между тем полпред президента РФ в округе Юрий Чайка отметил, что создание комфортных условий для трудоустройства выпускников вузов поможет решить проблемы оттока молодежи из субъектов Северного Кавказа. "Сегодня важно сформировать условия для межрегионального взаимодействия в научно-образовательной сфере, которое будет способствовать решению проблемы оттока молодежи из субъектов Северного Кавказа. Это реально осуществить через развитие конкурентоспособной образовательной среды и содействие созданию комфортных условий для трудоустройства выпускников вузов в родных регионах", - сказал Чайка.