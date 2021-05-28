Рособрнадзор учтет предложения муниципалитетов при создании рейтинга качества образования

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор учтет при формировании рейтинга муниципалитетов по качеству образования предложения руководителей муниципальных органов управления образованием, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

В начале марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС заявлял, что ведомство до конца 2021 года намерено представить рейтинг российских муниципалитетов по качеству образования.

Как сообщили в пресс-службе, Музаев на I всероссийской конференции руководителей муниципальных органов управления образованием заявил, что подобный рейтинг поможет оценить работу управленцев на местах. "Глава Рособрнадзора отметил, что набор показателей для оценки пока только формируется, и ведомство готово учесть предложения руководителей муниципальных органов управления образованием о том, какие данные им в наибольшей степени помогут в работе", - говорится в сообщении.

По словам Музаева, слова которого приводит пресс-служба, низкие показатели качества образования должны быть сигналом для управленцев, чтобы разобраться, что является их причиной: педагогический состав, недостаточная материально-техническая база, проблемы в управлении или что-то иное.

"Нам важно знать, что бы вам помогло в первую очередь в работе, чтобы вы могли главу муниципалитета убедить, что нужно обратить внимание на это и это, и оказать соответствующую помощь. Мы не хотим, чтобы это превратилось в поиск жертв и "наказательную" историю для директоров школ или учителей. Не должно быть так: жертва найдена, наказана, все отчитались, успокоились, а дети лучшего образования не получили", - добавил Музаев.