В Счетной палате сообщили, что ведомства не стали лучше реагировать на запросы СМИ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) в 2021 году не стали лучше реагировать на запросы журналистов. Об этом заявил директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты РФ Павел Демидов в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам исследования открытости органов власти "Открытость государства в России - 2021".

"Реагирование на запросы журналистов - этот параметр не показал роста в этом году, даже показал небольшой откат. У нас две редколлеги по договоренности с нами направили одинаковые запросы во все ФОИВы в одно время и получили такую картинку: 32 ФОИВ улучшили свои оценки по этому показателю, 38 ухудшили", - рассказал Демидов.

По его словам, несмотря на то что не произошло количественного роста показателя, коммуникация ведомств, работающих с журналистами, стала качественнее.

Язык общения

"Очень важно не просто ответить гражданину, а ответить так, чтобы ему было понятно, ответить по существу. Речь идет о языке общения нашего, как органы власти разговаривают с гражданами, журналистами, в социальных сетях. Мы оцениваем сложность текста. Пока можно совершенно четко сказать, что пока мы говорим очень сложным языком с гражданами", - отметил он.

Согласно презентации Счетной палаты, "сложным для чтения языком" написаны тексты на сайтах и ответы на запросы граждан (уровень образования для понимания - выпускник вуза и студент магистратуры). Кроме того, ответы на запросы СМИ написаны "очень сложным" для восприятия языком (уровень образования для понимания - аспирант). В социальных сетях органов власти тексты написаны "достаточно сложно" (уровень образования - студент вуза начальных курсов).

По итогам исследования, проведенного Счетной палатой России совместно с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений, в текущем году произошел значительный рост открытости федеральных органов исполнительной власти. Самый высокий рейтинг по этому показателю получили Росстат, Росреестр и Росавтодор, говорится в докладе.