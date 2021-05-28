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Более 50% детей в Подмосковье проведут лето на даче или в деревне с родственниками

Около 40% участников опроса сообщили о планах съездить с детьми на море, а еще 33% опрошенных планируют оставить детей дома под присмотром родителей или нянь

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 52% детей в Московской области поедут летом на дачу или в деревню к бабушкам и дедушкам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

"В Подмосковье озвучены результаты опроса о летней занятости детей, который прошел в социальных сетях по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Согласно опросу, большинство юных жителей региона (более 52%) проведут это лето на даче или в деревне с бабушками и дедушками", - говорится в сообщении.

Еще около 40% участников опроса сообщили, что планируют съездить с детьми на море, 33% опрошенных оставят детей дома под присмотром родителей, родственников или нянь.

"К сожалению, 15% опрошенных родителей поделились тем, что их дети этим летом будут дома одни, без присмотра. Для нас важно, чтобы эта цифра с каждым годом становилась все меньше, чтобы как можно больше детей любых возрастов были заняты организованным отдыхом, а подростки посещали профильные лагеря, занимались дворовым спортом, участвовали в волонтерских или трудовых бригадах", - сказала Мишонова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что по данным опроса, 6% детей планируют этим летом подработать, более 20% отдохнут в стационарных, городских или школьных лагерях, а 7% будут посещать дежурные группы в детских садах.

Всего в опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.

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