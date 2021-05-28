Трутнев: концепцию госкомпании по экспорту круглого леса создадут в ближайшее время

ТАСС, 28 мая. Концепция по созданию государственной компании по экспорту круглого леса в Дальневосточном федеральном округе может быть завершена через три недели, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Нам потребуется еще две-три недели, чтобы создать ее общую конструкцию. Далее будем выносить это предложение на рассмотрение Президента Российской Федерации", - сообщил он.

Компания, по словам Трутнева, создается для смягчения последствий запрета, вступающего в силу в следующем году, на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины с территории ДФО для людей, занятых в этом секторе экономики. На Дальнем Востоке в лесной отрасли работает более 30 тыс. человек. Создание государственной компании по экспорту круглого леса рассматривается в качестве одной из мер на переходный период. В настоящее время данный вопрос прорабатывается федеральными органами исполнительной власти. Предполагается, что компания может начать работу в следующем году.

На Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда Российской Федерации (48%) и третья часть российских запасов древесины (31%). Уровень лесистости в среднем по округу достигает 49,8% (по России - 46,5%) и варьирует от 6,8% в Чукотском автономном округе до 77,3% в Приморском крае.