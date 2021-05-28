Сенатор Ледков предложил принять закон об экспертизе влияния бизнес-проектов на земли КМНС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Закон об этнологической экспертизе, предполагающий предварительное исследование возможных изменений среды обитания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) перед началом реализации бизнес-проектов на территориях их проживания, необходимо принять в России. Такая практика позволит компаниям заранее прогнозировать расходы, считает президент Ассоциации КМНС, сенатор Григорий Ледков.

"У нас есть попытки закона об этноэкспертизе. Может быть, мы все риски, которые будут возникать при заходе компаний на территорию [среды обитания коренных малочисленных народов Севера], будем изначально оценивать. Какие-то виды работ, какие-то виды вложения средств, культивационные вещи, согласительные процедуры заранее оговаривать. Если мы это будем делать заранее, то эти обязательства лягут в расходную часть, и это будет легче финансировать", - сказал он на итоговом заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, отметив, что такие предложения высказывают и компании, заинтересованные в работе на землях КМНС.

Ледков также добавил, что при условии успешного проведения переговоров с компаниями предложение может быть включено в национальную программу развития Дальнего Востока.

Как сообщал в ноябре 2020 года глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комитет ожидает внесения в Госдуму правительственного законопроекта об этнологической экспертизе. Он напомнил, что работа в этом направлении ведется уже давно. Так, президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству еще в 2016 году. Кроме того, понятие этнологической экспертизы закреплено в законе "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации". По словам Газзаева, депутаты совместно с Федеральным агентством по делам национальностей уже прорабатывали закрепление такой процедуры в федеральном законодательстве. В результате было предложено предусмотреть этнологическую экспертизу в отношении документов стратегического планирования.

Улучшение качества жизни КМНС станет одной из тем работы Арктического совета, председательство в котором на период 2021-2023 годов в мае перешло от Исландии к России. Сегодня на арктических территориях РФ проживают представители 19 коренных народов, в общей сложности их численность составляет около 102 тыс. человек.