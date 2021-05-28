Президент Сербии поблагодарил Россию за поставку новой партии вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко за доставку в республику новой партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Сербии.

"Сегодня президент Республики Сербия Александар Вучич принял посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко и выразил благодарность за доставку новой партии вакцины "Спутник V", которая сразу будет включена в процесс вакцинации в нашей стране", - говорится в сообщении.

На встрече Вучич и Боцан-Харченко обсудили ситуацию в регионе. Так, посол указал на приверженность России защите норм международного права и территориальной целостности Сербии. Собеседники согласились, что политика мира и сотрудничества имеет первостепенное значение для дальнейшего развития Западных Балкан.

Вучич и Боцан-Харченко также обсудили прогресс экономического сотрудничества между Россией и Сербией и отметили, что совместные инфраструктурные проекты реализуются по намеченному плану.