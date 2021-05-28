В России создали комплекс оперативной передачи данных о погоде и стихийных бедствиях

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Гидрологический комплекс, который поможет передавать информацию о неблагоприятных погодных условиях и стихийных бедствиях в удаленных регионах, в том числе в Арктике, разработан в РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос).

"АО "Спутниковая система "Гонец" совместно с ФГБУ "ААНИИ" и НТЦ "Мониторинг" (Нижний Новгород) разрабатывает решение для удаленных гидрологических комплексов. Его работающий прототип был представлен на совещании представителей управлений и НИУ Росгидромета, прошедшем на полевой базе ААНИИ "Ладога", - отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, гидрологические наблюдения позволяют заблаговременно получить информацию о неблагоприятных погодных условиях и стихийных бедствиях, в том числе об утечке вредных веществ или прорыве плотины. "Сложность с передачей данных в центры мониторинга зачастую возникает там, где отсутствуют наземные средства связи, что особенно актуально в Арктике, оказывающей сильное влияние на климат нашей страны", - пояснили там.

В рамках испытаний автономный пункт наблюдения передавал информацию в центр мониторинга с помощью спутниковой системы "Гонец", которая полностью покрывает территорию РФ. При этом время получения данных оператором не превышало пяти минут.

"Успешные испытания подтвердили возможность создания в труднодоступных районах тестовой сети автоматизированных гидрологических комплексов, оснащенных оборудованием "Гонец", - добавили в компании.