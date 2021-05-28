Поволжский молодежный кинофорум с питчингом дебютантов стартовал в Ульяновской области

ТАСС, 28 мая. Поволжский молодежный кинофорум, в рамках которого пройдет очная защита фильмов (питчинг) дебютантов-кинематографистов с призовым фондом в 1,1 млн рублей, стартовал в Ульяновской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, руководитель проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Дмитрий Якунин.

"Здесь, в Ульяновске, с кинематографистами Приволжского федерального округа, кинематографистами Ульяновска, ведущими экспертами будем два дня говорить о развитии кино в регионах, будем проводить питчинг, образовательные программы и много всего. Почем в Ульяновске? Ульяновск - один из первых регионов, который начал активно развивать кино. В Ульяновске очень много внимания уделяется креативной индустрии, креативной экономике", - сказал Якунин.

Кинофорум пройдет 28-29 мая в рамках XII Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В. М. Леонтьевой "От всей души". Ключевым событием станет Поволжский питчинг дебютантов, призовой фонд которого - 1,1 млн рублей. Средства предусмотрены на проекты, съемки которых пройдут на территории региона. Всего, по данным правительства области, было подано более 150 проектов, из них в шорт-лист отобрано 12 проектов, которые будут представлены на защите перед экспертным советом.

Также для участников кинофорума пройдут мастер-классы генерального продюсера группы компаний "Приор" Родиона Павлючика, доцента и заместителя заведующего кафедры продюсирования кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Павла Данилова, менеджера по развитию бизнеса профессионального фото и видео компании Canon Евгения Субочева. Запланирована презентация конкурса социальных роликов "Хорошая история" от Фонда президентских грантов.

Всероссийский питчинг дебютантов проводится начиная с 2013 года. За это время проведено 13 московских питчингов и более 40 региональных, в которых приняло участие более 6 тыс. проектов. По итогам питчингов сняты или находятся в стадии производства более 100 проектов, в том числе, полнометражные фильмы "Битва" Анара Аббасова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Рыба-мечта" Антона Бильжо, "Из Уфы с любовью" Айнура Аскарова и другие.