Рост цен на проживание в отелях Сочи составил до 90%

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Рост стоимости проживания в отелях и гостиницах Сочи достиг 90%, больше всего цены выросли в крупных сетевых четырех- и пятизвездочных отелях. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина в ходе пресс-тура по городу для журналистов.

"Рост цен от 10 до 90%. Большое повышение - это крупные сетевики", - сказала Батяйкина, уточнив, что в четырёх - и пятизвездочных отелях. а таких объектов на территории курорта 111, стоимость проживания выросла от 70 до 90%. Вместе с тем, глава Сочи Алексей Копайгородский встретился с руководителями объектов размещения и совместно было принято решение о внедрении дополнительных бесплатных комплиментах гостям. Например, гостиницы предлагают бесплатное посещение СПА, детские площадки и бесплатные напитки.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. В зимний туристический сезон загрузка гостиниц и отелей составила порядка 85%.