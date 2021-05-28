Макрон поддержал французских правоохранителей в связи с нападением на сотрудницу полиции

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в пятницу с визитом в ЮАР, выразил свою поддержку французским правоохранителям в связи с нападением на сотрудницу полиции в коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр (департамент Атлантическая Луара).

"В эти минуты я думаю о пострадавшей сотруднице муниципальной полиции и ее коллегах", - сказал Макрон во время пресс-конференции, трансляция которой ведется на странице Елисейского дворца в Twitter. Он заявил, что "получает доклады от министра внутренних дел и его команды".

Макрон отметил, что расследование поможет пролить свет на обстоятельства происшествия, добавив, что "не может комментировать внутреннюю политику, находясь за тысячи километров от Франции".

В пятницу утром неизвестный совершил нападение на сотрудницу полиции в комиссариате города Ла-Шапель-сюр-Эрдр на западе страны. Он завладел ее револьвером и скрылся с места происшествия на автомобиле, который затем бросил. Вскоре злоумышленник был задержан, во время задержания произошла перестрелка, в результате которой двое стражей порядка получили ранения. Сам нападавший тоже был ранен и позднее умер. Состояние пострадавшей сотрудницы полиции оценивается сейчас как тяжелое, но не критическое, она госпитализирована.