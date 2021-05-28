Институт памяти Украины предложил декоммунизировать еще 26 объектов в Киеве

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти составил список из 26 объектов в Киеве, которые подлежат так называемой декоммунизации (демонтажу либо переименованию). Об этом сообщило в пятницу украинское издание "Сегодня".

"В Украинском институте национальной памяти составили список из 26 объектов, которые остаются не декоммунизированными. В нем числятся: герб СССР на щите скульптуры "Родина-мать", конный памятник Щорсу на бульваре Шевченко, скульптуры рабочих под Аркой дружбы народов и бюст Ленина на станции метро "Театральная", - сказано в сообщении.

Глава института Антон Дробович уточнил, в частности, говоря о демонтаже герба СССР на щите монумента "Родина-мать", что для этого следует получить разрешение правительства страны или Минкультуры. Что касается памятника военачальнику Николаю Щорсу, расположенному на бульваре Тараса Шевченко, то одна из организаций заявила о готовности забрать его себе.

В институте также отметили, что их предложения носят лишь рекомендательный характер, а принимать решение должны уже столичные власти.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. За годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину. В январе 2021 года украинские СМИ сообщили о сносе последнего памятника Ленину в стране, который находился в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области.